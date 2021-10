Inter-Udinese, no sold out ma colpo d’occhio notevole: biglietti in vendita

Inter-Udinese oggi avrà una bella cornice di pubblico. Già superati i cinquantamila spettatori negli scorsi giorni, per il match delle ore 12.30 ancora biglietti in vendita ma per pochi settori.

ULTIME ORE – Poco più di dodici ore a Inter-Udinese e ci sono ancora biglietti disponibili per il match del Meazza. Dalla prossima in casa c’è la possibilità di arrivare al 100% della capienza, in base alle ultime disposizioni, ma per il momento è al 75%. Significa 56.904 persone come numero massimo possibile. A ora quota cinquantamila è abbondantemente superata, ci sono ancora posti soprattutto nel Terzo Anello Rosso. Poi qualcosa sparsa fra Primo e Secondo Anello, ma si tratta di una manciata di biglietti. Per Inter-Udinese, quindi, lo spettacolo a livello di pubblico sarà assicurato ed è un’ottima notizia visto il ritorno dei tifosi allo stadio.