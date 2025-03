Inter, dall’Udinese al Milan: già chiare le ipotesi di scelte per la Coppa Italia!

Dalla sfida di campionato contro l’Udinese a quella di Coppa Italia contro il Milan: Simone Inzaghi deve già iniziare a valutare le scelte di formazione. Ecco le ipotesi, tra indisponibili e rientri.

DI NUOVO IN CAMPO – L’Inter non ha il tempo per fermarsi a godersi la vittoria in campionato di ieri sera contro l’Udinese: tra poco più di due giorni c’è già un altro impegno in calendario. La prima semifinale di Coppa Italia contro il Milan è in programma mercoledì, alle ore 21.00, e richiede una concentrazione altissima. All’indomani della vittoria sulla squadra di Kosta Runjaic È già possibile iniziare a tracciare un quadro di quelle che saranno le possibili scelte e le disponibilità di Simone Inzaghi per il derby in trasferta.

Inter, chi in campo contro il Milan in Coppa Italia? Le ipotesi dopo il match contro l’Udinese

PRIME IPOTESI – La prima indicazione chiara a disposizione è l’assenza di Kristjan Asllani che, squalificato dopo l’ammonizione ricevuta nella precedente partita di Coppa Italia, dovrà obbligatoriamente saltare Milan-Inter. A questo punto toccherà nuovamente ad Hakan Calhanoglu, reduce dalla titolarità contro l’Udinese, prendere in mano le chiavi del centrocampo nerazzurro. Certa, poi, l’assenza di Denzel Dumfries, ancora occupato a recuperare dall’infortunio. Al suo posto potrebbe partire nuovamente Matteo Darmian, rientrato proprio ieri dopo lo stop, ma anche Nicola Zalewski. Proprio contro l’Udinese, infatti, Simone Inzaghi ha provato il centrocampista polacco sulla fascia destra nel secondo tempo.

ASSENZE E RIENTRI – Ancora un’incognita la presenza dell’altro infortunato, Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter dovrebbe riuscire a recuperare prima dell’olandese, ma difficilmente l’allenatore deciderà di rischiarlo dal primo minuto contro il Milan. Si riapre, dunque, il ballottaggio per l’attacco: questa volta potrebbe anche essere Joaquin Correa ad affiancare Marcus Thuram, alternandosi così con Marko Arnautovic. Completamente fuori dai giorni, invece, Mehdi Taremi, che fa ancora i conti con dei problemi fisici. Tornerà sicuramente tra i titolari, poi, Nicolò Barella, rimasto parzialmente a riposo ieri sera a San Siro. Con certezza si rivedrà Alessandro Bastoni, costretto reduce da un turno di stop in campionato per squalifica.