Inter-Udinese, meno della sufficienza per Dionisi: errore sul rigore – TS

Inter-Udinese ha visto un paio di episodi arbitrali non gestiti ottimamente dal direttore di gara Federico Dionisi. Che, secondo Tuttosport, non arriva neanche alla sufficienza

RIGORE NON VISTO – Una prestazione non totalmente convincente quella di Federico Dionisi in Inter-Udinese. Il direttore di gara, infatti, ha bisogno soltanto dell’aiuto del VAR per fischiare il netto rigore su Denzel Dumfries. Un rigore visibile a occhio nudo, ma non ravvisato. Per questo il suo voto non raggiunge la sufficienza: 5,5.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini