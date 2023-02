Inter-Udinese, Lautaro Martinez dalla panchina? Un altro ballottaggio – Sky

Inter-Udinese è la partita in programma sabato alle ore 20.45 a San Siro, valevole per la ventitreesima giornata di Serie A (vedi dichiarazioni Inzaghi). Le scelte del tecnico piacentino potrebbero essere influenzate dall’imminente ottavo di finale di Champions League contro il Porto. In attacco possibile turno di riposo per Lautaro Martinez. Di seguito le ultime di Sky Sport

RIPOSO PRE CHAMPIONS – Inter-Udinese è l’anticipo serale del sabato della ventitreesima giornata di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi, reduce dall’amaro pareggio contro la Sampdoria, sa di non poter fallire ancora. Il tecnico piacentino, orfano di Joaquin Correa in attacco, potrebbe concedere un turno di riposo a Lautaro Martinez in vista degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto in programma mercoledì. Chi sembra certo di una maglia dal 1′ è Romelu Lukaku. Anche in difesa uno tra Francesco Acerbi e Milan Skriniar potrebbe partire dalla panchina. Sulle corsie esterne torna Federico Dimarco, con Robin Gosens non al meglio mentre a destra dovrebbe agire Denzel Dumfries. In mediana invece potrebbe rivedersi Marcelo Brozovic dal 1′.