Inter-Udinese: la probabile formazione e le scelte di Inzaghi (Serie A)

Inter-Udinese è in programma oggi a partire dalle ore 12:30. Partita valida per la 11ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Primo lunch match della stagione, fondamentale vincere prima del Derby di Milano. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Inzaghi per Inter-Udinese

INDISPONIBILI – Tutti a disposizione in casa nerazzurra, dove finalmente si possono fare scelte senza vincoli. Restano fuori solo il portiere Gabriel Brazao (infortunato), il centrocampista Christian Eriksen (per il momento escluso da ogni attività agonistica, ndr) e gli attaccanti Facundo Colidio (esubero) e Martin Satriano (impegnato con l’Under-19 in Primavera 1).

Convocati non comunicati: le ultime sulla probabile formazione

MODULO – L’Inter riparte dal 3-5-2 e da Simone Inzaghi, che ritorna in panchina dopo la squalifica scontata a Empoli. Previste nuove rotazioni, per un turnover che diventa sempre più strategico.

Probabile formazione Inter: le ultime novità reparto per reparto

DIFESA – In porta il capitano Samir Handanovic, che verrà schermato per la prima volta in stagione da Andrea Ranocchia con il rientro di Milan Skriniar terzo destro e la conferma di Alessandro Bastoni terzo sinistra. Turnover per Stefan de Vrij.

CENTROCAMPO – A destra Denzel Dumfries è favorito su Matteo Darmian, mentre Ivan Perisic rientrerà a sinistra. Davanti alla difesa c’è Marcelo Brozovic, che potrebbe essere affiancato da Arturo Vidal e Hakan Calhanoglu come mezzali. Riposo iniziale per Nicolò Barella?

ATTACCO – In avanti l’unica certezza è Edin Dzeko, che torna dal 1′ e farà coppia con uno tra Joaquin Correa e Alexis Sanchez. L’argentino è leggermente favorito sul cileno per far rifiatare il connazionale Lautaro Martinez, ma Inzaghi deve ancora sciogliere il dubbio.

Inter-Udinese, la probabile formazione: le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 13 A. Ranocchia, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Vidal, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 19 J. Correa.

A disposizione: 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 10 Lautaro Martinez, 11 Kolarov, 12 Sensi, 23 Barella, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian.

La probabile formazione dell’Udinese di Gotti

AVVERSARI – Ancora alcuni dubbi di formazione per i friulani. Clicca qui per scoprire anche la probabile formazione dell’Udinese di Luca Gotti, che ospiterà l’Inter. In attesa delle formazioni ufficiali di Empoli-Inter, segui tutti gli aggiornamenti su Inter-News.it, sito e app (clicca qui per scaricarla gratuitamente).