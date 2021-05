Inter-Udinese, la foto della Coppa Scudetto prima della festa

Tra un’ora Inter-Udinese in campo al Giuseppe Meazza. Al termine della partita ci sarà la cerimonia di premiazione per lo scudetto vinto dai nerazzurri. La società nerazzurra ha postato una foto della Coppa che sarà consegnata alla squadra al termine della partita.

Quasi tutto pronto al Giuseppe Meazza per Inter-Udinese di questo pomeriggio, valida per l’ultima giornata del campionato di Serie A. La partita sarà una mera formalità in attesa della festa scudetto, la cerimonia di premiazione per il titolo vinto dalla squadra di Antonio Conte che sarà svolta dopo il fischio finale. La società nerazzurra ha postato una foto della Coppa Scudetto che sarà consegnata tra circa 3 ore nelle mani del capitano Samir Handanovic e del resto della squadra per dare il via alla meritatissima festa di tutto il popolo nerazzurro.