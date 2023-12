Inter-Udinese, Inzaghi studia due mosse a sorpresa sulla fascia! − Sky

Vista l’emergenza in rosa per le assenze in difesa e sulla corsia di destra a centrocampo, Inzaghi pensa a più di una probabile soluzione per Inter-Udinese.

ESTERNO − Il problema principale degli infortuni riguarda il reparto arretrato, in particolare difesa e corsia di destra. Viste le assenze certe di Pavard e De Vrij nei 3 di difesa e l’infortunio di Dumfries contro il Napoli, Inzaghi deve correre ai ripari studiando possibili soluzioni per Inter-Udinese. Come riferisce Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, si pensa come prima scelta a un probabile spostamento di Carlos Augusto sulla corsia di destra. Ma occhio anche al possibile adattamento di Frattesi sulla corsia esterna, data la non eccellente forma fisica di Cuadrado, che con tutta probabilità subentrerà nel secondo tempo come fatto nelle ultime uscite di stagione.