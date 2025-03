Inter-Udinese, Inzaghi e il rebus in attacco: chi al fianco di Thuram?

Prosegue la preparazione dell’Inter in vista della sfida in programma domenica a San Siro contro l’Udinese. Simone Inzaghi, con gli esterni di nuovo a disposizione, deve sciogliere i maggiori dubbi in attacco.

LA PARTITA – Simone Inzaghi, ieri premiato a Coverciano con la Panchina d’Oro, è già concentrato sul prossimo avversario: l’Udinese. L’allenatore nerazzurro e tutta la squadra sanno che, a partite dalla gara di domenica, inizierà una fase caldissima della stagione in cui non si può sbagliare né nelle coppe né in campionato: il vantaggio di soli 3 punti in classifica sul Napoli va mantenuto. Con i rientri imminenti di Dimarco, Darmian e Zalewski i problemi di Inzaghi sono ora nel reparto offensivo. Con il sicuro forfait di Lautaro Martinez contro l’Udinese, i quattro attaccanti che restano si giocano la maglia da titolare.

Inter, Thuram verso il recupero contro l’Udinese. Un ballottaggio

ATTACCO – Inter dovrà fare a meno di Lautaro Martinez nella prossima gara. Lo staff nerazzurro spera che il Toro possa recuperare almeno per la panchina nel derby in semifinale di Coppa Italia in programma il 2 aprile. I precedenti senza capitano fanno però sorridere Simone Inzaghi: nelle 5 partite stagionali senza Lautaro, l’Inter ha sempre vinto. Toccherà quindi a Marcus Thuram guidare l’attacco. Il numero 9 nerazzurro, ritornato alla base non rispondendo alla convocazione della Francia per il problema alla caviglia, è in netto recupero e sarà sicuramente titolare.

PARTNER – Per Inzaghi il nodo sarà stabilire chi sarà la spalla di Thuram. Mehdi Taremi è ancora in nazionale e rientrerà a Milano soltanto giovedì. L’ex Porto è rimasto nel ritiro con l’Iran, che scenderà in campo oggi contro l’Uzbekistan, nonostante il commissario tecnico abbia detto in conferenza stampa che l’attaccante è alle prese con dei problemi fisici. Difficilmente l’iraniano partirà dal primo minuto. Gli altri due attaccanti a disposizione di Inzaghi si giocano una maglia da titolare . Ad oggi è Joaquin Correa ad essere in vantaggio su Marko Arnautovic, per due ragioni. Il primo perché l’argentino è senza dubbio più fresco, essendo rimasto alla Pinetina, mentre l’ex Bologna ha preso parte agli impegni dell’Austria. Inoltre, il numero 8 nerazzurro si è dimostrato spesso incisivo anche in corso d’opera. Arnautovic, rispetto al Tucu, può rappresentare la soluzione per sbloccare una gara che si preannuncia difficile.