Inter-Udinese, Inzaghi continua con le rotazioni. È il momento di Correa

Inter-Udinese si avvicina. Inzaghi, dopo il successo di Empoli, continuerà con le rotazioni per dare minutaggio a chi ha giocato di meno. Tra questi, rientra Correa

CHANCE − Inter-Udinese, undicesima giornata di Serie A. Le troppe sfide ravvicinate obbligano Simone Inzaghi a delle rotazioni per far rifiatare chi al momento le ha giocate praticamente tutte e chi invece ha poco minutaggio. In quest’ultima categoria, rientra Joaquin Correa che non gioca dal primo minuto dalla sfortunata (per lui) ma vincente sfida di metà settembre contro il Bologna. Come riporta Sky Sport, sarà proprio il Tucu il partner di attacco di Edin Dzeko per la sfida di domani all’ora di pranzo. Per l’argentino, dunque, è arrivato il momento di dimostrare le grandi qualità già adocchiate contro il Verona.