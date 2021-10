Inter-Udinese, Inzaghi cambia: staffetta Barella-Brozovic? Le ultime di formazione

Inter-Udinese andrà in scena tra meno di 24 ore, essendo il lunch match domenicale di questa giornata. Per l’occasione Inzaghi è pronto a stravolgere nuovamente la formazione titolare dell’Inter. Secondo quanto raccolto da Sky Sport, sono previste nuove rotazioni in ogni reparto

PROBABILE FORMAZIONE – Altro che “formazione-tipo”, come ipotizzato ieri (vedi articolo). Le ultime danno Simone Inzaghi sempre più convinto di far uso del turnover come a Empoli ma cambiando gli interpreti. In difesa tocca a Stefan de Vrij rifiatare, così Andrea Ranocchia potrà giocare al centro. E Milan Skriniar ritroverà la sua maglia da titolare. Sulle fasce si prepara l’altra coppia, quella formata da Denzel Dumfries a destra e Ivan Perisic a sinistra. Ma la grande novità sarà in mezzo al campo. Secondo il giornalista Matteo Barzaghi – inviato di Sky Sport ad Appiano Gentile – è possibile la staffetta tra Nicolò Barella e Marcelo Brozovic, con quest’ultimo favorito dal 1′. Di rientro anche Arturo Vidal e Hakan Calhanoglu come mezzali. In attacco riecco Edin Dzeko, che probabilmente farà coppia con Joaquin Correa: a riposare stavolta dovrebbe essere Lautaro Martinez, fresco di rinnovo. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi in Inter-Udinese di domani.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 13 A. Ranocchia, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 22 Vidal, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 19 J. Correa.