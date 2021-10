Inter-Udinese, in campo la formazione tipo: Inzaghi torna alle origini – Sky

Inter-Udinese andrà in scena nell’orario domenicale più scomodo e anche per questo è meglio evitare rischi. Secondo quanto raccolto da Sky Sport, Inzaghi ha intenzione di schierare la formazione migliore possibile dopo le rotazioni di mercoledì

PROBABILE FORMAZIONE – Archiviato il successo di Empoli nel turno infrasettimanale, il turnover può essere messo da parte per Simone Inzaghi (che non parlerà alla vigilia, ndr) in vista del lunch match di domenica. Contro l’Udinese toneranno dal 1′ tutti i titolari che al momento rappresentano la formazione-tipo stagionale dell’Inter di Inzaghi. Vale a dire: Milan Skriniar in difesa; Hakan Calhanoglua centrocampo con Ivan Perisic largo a sinistra; ed Edin Dzeko in attacco. Questo quanto ripreso da Sky Sport a circa 40 ore dal fischio d’inizio. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi in Inter-Udinese di domenica.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.