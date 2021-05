Inter-Udinese, i bianconeri continuano la preparazione: focus sulla tecnica

SEDUTA DI ALLENAMENTO – In vista di Inter-Udinese di domenica (alle ore 15), prosegue la preparazione sul campo dei friulani. Dopo le fasi di attivazione in palestra, i giocatori allenati da Luca Gotti si sono spostati sul campo dove hanno svolto esercitazioni tecniche mirate e partitelle a tema. La prossima seduta di allenamento per i bianconeri è fissata a domani mattina.

Place this code where you want the "Below the article_Feed" widget to render: