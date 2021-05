Inter-Udinese, Gotti senza tante opzioni per fare ampi cambi di formazione

Inter-Udinese si giocherà domani alle ore 15. Gotti ha diramato la lista dei convocati nel pomeriggio (vedi articolo) e le indicazioni di formazione sono che non può essere fatto ampio turnover.

NON SI CAMBIA – Per Inter-Udinese difficile vedere una rotazione estrema da parte di Luca Gotti. Qualche assenza e la mancanza di Primavera aggregati fanno capire che la formazione ricalcherà quella vista nel corso di questa stagione. Alcune novità sono comunque possibili: Jean-Victor Makengo o Fernando Forestieri (che segnò il suo primo gol in Serie A proprio all’Inter, nel 2008 col Siena) per l’infortunato Tolgay Arslan; Marvin Zeegelaar come laterale sinistro o terzo di difesa. Con quest’ultima opzione starebbe fuori uno fra Kevin Bonifazi, Rodrigo Becao e Samir (Bram Nuytinck non è convocato), con Thomas Ouwejan o il titolare Jens Stryger Larsen più alti. Il centravanti è da scegliere fra Ilija Nestorovski e Stefano Okaka, con l’italiano favorito. Più staccato Fernando Llorente, acquisto di gennaio.

CUORE ALBICELESTE – L’Udinese ha basato la sua salvezza tranquilla sui quattro argentini, e peraltro due risultano essere osservati speciali dell’Inter. I nomi sono ovviamente Juan Musso in porta e Rodrigo de Paul, alla possibile ultima coi friulani a prescindere dai nerazzurri. Ed è chiaro che ci terranno a fare bene viste le possibilità date dal mercato. Come loro altri due connazionali, Nahuel Molina che si è imposto come laterale destro nel girone di ritorno e Roberto Pereyra, il secondo per rendimento dopo De Paul. Il Tucu si è alternato fra mezzala e trequartista, con la presenza di Makengo sarebbe più arretrato mentre con Forestieri (il centrale sarà il brasiliano Walace) partirà come spalla dell’unica punta, ruolo che ha ricoperto più volte. Questa la probabile formazione di Gotti per Inter-Udinese: Musso; Rodrigo Becao, Bonifazi, Samir; N. Molina, De Paul, Walace, Makengo, Zeegelaar; Pereyra; Okaka.