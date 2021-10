Inter-Udinese, Gotti ritrova Deulofeu dal 1′. Un dubbio a centrocampo – TS

Inter-Udinese andrà in scena alle 12:30. In vista della sfida di San Siro, Luca Gotti, tecnico dei friulani, ritrova Gerard Deulofeu in avanti. Le ultime dal Tuttosport

SCELTE – Mancano poche ore al calcio d’inizio di Inter-Udinese. I friulani sono reduci da quattro pareggi consecutivi e cercano punti importanti in chiave salvezza a San Siro. Per la sfida del “Meazza”, Luca Gotti, tecnico dei friulani, disegna un 3-5-2 con Silvestri in porta, difesa formata da Samir, Nuytinck e Becao. A centrocampo in mezzo ballottaggio fra Arslan e Makengo, con il primo favorito, con Pereyra e Walace a completare il reparto. Sugli esterni a destra Molina ed a sinistra uno fra Stryger Larsen e Udogie. In attacco, il tecnico friulano, ritrova Gerard Deulofeu che partirà dal 1′. Suo partner d’attacco sarà Beto.

Fonte: Rudi Buset – Tuttosport