Inter-Udinese, ecco l’invito a festeggiare lo scudetto responsabilmente

L’Inter tramite i propri profili ufficiali manda un avviso a tutti i suoi tifosi, pronti a festeggiare con l’Udinese il titolo di campioni d’Italia.

APPELLO AI TIFOSI – Festeggiate, ma responsabilmente. Questo è l’ideale riassunto dell’appello che l’Inter rivolge a tutti i suoi tifosi. La sfida con l’Udinese sarà una celebrazione del titolo vinto in questa stagione, ma la situazione generale non va dimenticata. Bisogna sempre fare attenzione e rispettare le norme anti Covid. Di seguito il comunicato ufficiale della società.

In occasione di Inter-Udinese, ultima partita della stagione 2020-21 di Serie A in programma domenica 23 maggio alle ore 15:00 allo stadio Giuseppe Meazza, FC Internazionale Milano rinnova l’invito ai propri tifosi a festeggiare responsabilmente la vittoria del 19esimo scudetto, rispettando tutte le disposizioni in vigore per contrastare la pandemia di Covid-19.

Comprendendo bene l’emozione e l’importanza del momento, evitare la creazione di assembramenti e di situazioni rischiose per la salute propria e altrui resta di importanza primaria per evitare il contagio e vivere al meglio questo momento speciale.

Per continuare a festeggiare in sicurezza la vittoria dello Scudetto, il Club sta inoltre valutando l’opportunità di mostrare la coppa ai tifosi. Tempi e modalità dell’attività saranno comunicati successivamente.