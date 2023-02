Inter-Udinese, dubbi in difesa per Inzaghi! Ballottaggio a destra – CdS

L’Inter sabato sera sfiderà l’Udinese. Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, Inzaghi ha diversi dubbi di formazione: ballottaggio sulla corsia di destra

DUBBI – L’Inter si prepara alla sfida contro l’Udinese in programma sabato alle 20:45. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Inzaghi ha diversi dubbi di formazione: in difesa possibile nuova chance dal 1′ per de Vrij: l’olandese non gioca due partite di fila da titolare da novembre. Sulle corsie esterne ballottaggio Darmian-Dumfries per la corsia di destra, a sinistra invece ci sarà Dimarco visto lo stop di Gosens (vedi articolo)

Fonte: Corriere dello Sport