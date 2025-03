Inter-Udinese, Dimarco porta un mix che evoca il passato – Sky

Inter-Udinese è un match valido per la trentesima giornata di Serie A: di seguito gli ultimi aggiornamenti sulla formazione nerazzurra.

IL PUNTO – Inter-Udinese rappresenta una sfida dal peso specifico primario per i nerazzurri in vista del raggiungimento dell’obiettivo scudetto. I meneghini arrivano alla sfida con un vantaggio di 3 punti sul Napoli secondo e di 6 sull’Atalanta, con la consapevolezza che battere i friulani significherebbe mettere ulteriore pressione sulle dirette concorrenti. Sui partenopei, in particolare, che saranno attesi domenica 30 marzo dal match casalingo contro il Milan.

Inter-Udinese, il ritorno prezioso di Dimarco

IL PILASTRO – Del modo in cui i nerazzurri arrivanno alla sfida contro l’Udinese ha parlato l’inviato di Sky Sport Andrea Paventi, il quale si è soprattutto soffermato su un recupero: «Non c’è tempo per frenare o rallentare, tanto in Coppa Italia e Champions League quanto in Serie A. L’Inter è attesa dalla sfida con l’Udinese, attenta in difesa e brava nelle ripartenze. Fondamentale il rientro di Dimarco, che ha superato il risentimento muscolare ed è pronto a riprendersi la maglia da titolare sull’esterno sinistro. Quest’anno 4 gol in Campionato e 7 assist, di cui 5 in Serie A e 2 in Champions League, nel solito mix di imprevedibilità ed efficacia che ha spesso fatto le fortune dei meneghini in questi anni e dovrà essere un fattore anche nelle prossime sfide».