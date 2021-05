Inter-Udinese sarà un match diviso tra campo e mercato. Il club nerazzurro ha messo gli occhi da tempo su Juan Musso e Rodrigo De Paul. Sarà questa l’estate buona per il loro addio al club friulano?

VOCI DI CORRIDOIO – Domenica, Inter e Udinese chiuderanno il loro campionato 2020/21 a San Siro. Per l’ambiente nerazzurro sarà una festa, che i veleni di Juventus-Inter non possono intaccare. L’Udinese, dal canto suo, vuole chiudere l’annata con un risultato positivo (lo confermano i suoi tesserati, dopo l’amara sconfitta interna con la Sampdoria). Sarà certamente una gara particolare per Juan Musso e Rodrigo De Paul, che hanno tanti amici tra i nerazzurri e proprio all’Inter sono stati accostati con prepotenza.

PREZZO – Il club friulano è ben consapevole che il rendimento dei due argentini ha raggiunto vette quasi impareggiabili. Se c’è un’estate buona e conveniente per venderli, è la prossima. Il DS Pierpaolo Marino ha fissato il prezzo a più riprese nelle ultime settimane (vedi articolo). L’Udinese chiede tanto, probabilmente il giusto, per Musso e De Paul. L’Inter, dal canto suo, li tiene d’occhio entrambi, ma è ancora tutto da vedere.

IPOTESI – L’intricata situazione finanziaria dei nerazzurri impedisce ragionamenti troppo a lungo termine sul mercato (QUI gli ultimi aggiornamenti). La sensazione, però, è che al momento ci sia più urgenza tra i pali, che in mezzo al campo. Al tempo stesso, su Musso è forte la concorrenza della Roma. Anche De Paul non ha mai nascosto la stima per Antonio Conte, e in nerazzurro potrebbe compiere un salto di qualità notevole. L’Inter tiene gli occhi fissi su entrambi, ma l’impressione è che difficilmente li vedremo contemporaneamente in nerazzurro.