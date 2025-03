Inter-Udinese, Correa vince il ballottaggio? Gestione dei cambi fondamentale

L’Inter si prepara alla sfida contro l’Udinese con un dubbio in attacco, ma la scelta di Simone Inzaghi sembra ormai indirizzata: sarà Joaquin Correa a partire titolare al fianco di Marcus Thuram nella sfida di domenica sera a San Siro. Ma la gestione dei cambi in panchina sarà fondamentale, senza Lautaro Martinez.

PARTITA DELICATA – Joaquin Correa è il prescelto per prendere il posto dell’infortunato Lautaro Martinez. Marko Arnautovic, invece, dovrebbe essere risparmiato in vista del derby di Coppa Italia contro il Milan, in programma mercoledì prossimo. L’austriaco dovrebbe infatti partire dal primo minuto nella semifinale d’andata contro i rossoneri, sempre in coppia con Marcus Thuram, permettendo così a Correa di giocare dall’inizio contro l’Udinese e gestire al meglio le energie della squadra.

Gestione dei cambi fondamentale in Inter-Udinese: e Taremi?

ALTRE SOLUZIONI – L’attaccante iraniano, arrivato con grandi aspettative, finora ha vissuto una stagione complicata. Come sottolineato dalla stampa romana, la pubalgia che lo ha tormentato negli ultimi mesi ha fortemente condizionato il suo rendimento, impedendogli di incidere come ci si attendeva. Nonostante le difficoltà, l’Inter spera ancora in un colpo di coda del centravanti da qui alla fine della stagione, considerata anche le sue ottime prestazioni in Nazionale. Un’iniezione di fiducia che potrebbe rivelarsi determinante anche per la sua avventura in nerazzurro.