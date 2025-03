Inter-Udinese, una coppia d’attacco in vantaggio! L’idea di Inzaghi – Sky

Domenica alle ore 18 l’Inter ospita l’Udinese e sarà priva di Lautaro Martinez, il suo bomber per eccellenza. Simone Inzaghi vede una coppia in vantaggio davanti, la spiegazione da Sky Sport.

ASSENTE – Lautaro Martinez ha subito un problema muscolare nell’ultima partita giocata con l’Atalanta. Al 90′, prima degli undici minuti di recupero concessi dall’arbitro, ha chiesto e ricevuto la sostituzione per Joaquin Correa. Il Toro ha provato anche ad andare in nazionale, ha fatto gli esami con lo staff medico dell’Argentina ed è tornato con un responso non proprio positivo. Sta lavorando per rientrare il prima possibile, l’obiettivo è essere a disposizione per la trasferta di Parma tra una settimana. In Inter-Udinese perciò non ci sarà sicuramente.

Inter-Udinese, due favoriti in attacco!

COPPIA – Oggi l’Inter ancora non fa il suo allenamento, ma Simone Inzaghi ha già in mente la coppia d’attacco da far iniziare contro l’Udinese. Marcus Thuram è il primo nome ed è colui che non ha dubbi sulla titolarità di domenica a San Siro. Al suo fianco c’è un ballottaggio in corso nonostante il favorito sia uno: Joaquin Correa. Il Tucu ha lavorato duramente, si è messo in mostra durante la sosta e i giorni ad Appiano Gentile lo hanno aiutato a differenza di coloro impegnati con le nazionali.