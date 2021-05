Inter-Udinese: Conte vuole chiudere bene, ma il futuro resta in bilico – CdS

Il “Corriere dello Sport”, in un articolo a firma di Pietro Guadagno, riporta che Conte pretende concentrazione anche in Inter-Udinese, per salutare al meglio il campionato appena vinto. Sul futuro, però, restano zone grigie: il tecnico salentino mantiene il silenzio sulla prossima stagione

SUL PEZZO – Inter-Udinese è la partita più importante tra quelle meno importanti. Una citazione, stagionata e rimodellata, per dire che oggi, 23 maggio 2021, la squadra nerazzurra tornerà ad alzare un trofeo dopo dieci anni. Lo farà in un’atmosfera piuttosto insolita, dettata dalla pandemia, ma che non impedirà ai cuori nerazzurri di riunirsi nei pressi di San Siro per gioire (QUI i preparativi per la festa). Anche per questo motivo, Antonio Conte ci tiene a fare bene sul campo: anche da partite simile è passato il cambio di mentalità imposto dal tecnico.

COMPATTI – La voglia di chiudere bene è testimoniata anche dal fatto che i calciatori nerazzurri siano rimasti in ritiro alla vigilia. Come riporta il “Corriere dello Sport”, sull’edizione di oggi, in un articolo a firma di Pietro Guadagno, molti calciatori, dopo aver lasciato la Pinetina, post allenamento, sono tornati per cenare e trascorrere la notte.

OMBRE – Sullo sfondo, restano i ben noti dubbi sulla permanenza del tecnico. Dalle parole di Conte, rilasciate ieri ai microfoni di “Inter TV” (potete recuperarle QUI) traspare poco o nulla sulla sua volontà di restare nerazzurro. Secondo il “Corriere dello Sport”, anche oggi il tecnico dovrebbe lasciare spazio al vice Stellini per le domande post gara. Probabile un’apparizione lampo di Conte, ma sempre sul canale tematico nerazzurro.

