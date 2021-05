Inter-Udinese, Conte vara centrocampo inedito. Si rivede Pinamonti?

Inter-Udinese è in programma sabato alle 15:00. Conte, in vista della sfida ai bianconeri, dovrà fare a meno di Brozovic, squalificato, e Barella, reduce da un’operazione al naso. Pronto centrocampo inedito?

INEDITO – Inter-Udinese si avvicina. La sfida, in programma domenica alle 15:00, sarà disputata in un clima di festa: al termine del match, infatti, Handanovic solleverà il trofeo per la vittoria dello scudetto. Ecco perché, Conte, potrebbe decidere di dare spazio alle seconde linee. In porta dovrebbe esserci Handanovic dal 1′. In difesa possibile turno di riposo per uno dei titolari, con Ranocchia e D’Ambrosio pronti a prenderne il posto. Il centrocampo, viste le assenze di Brozovic e Barella, sarà inedito: Eriksen davanti alla difesa, con Vecino e uno tra Gagliardini e Sensi a completare il reparto. Sulle corsie esterne pronti Darmian e Young. In attacco, con Lautaro Martinez, potrebbe giocare Pinamonti, con Lukaku che partirebbe dalla panchina.