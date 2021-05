Inter-Udinese, Conte stravolge tutto: la formazione per l’ultima partita – Sky

Inter-Udinese, chi giocherà dall’inizio? Conte farà alcuni cambi, forse anche più del previsto. Come riportato da “Sky Sport”, l’undici titolare avrà un solo titolare per reparto, quindi ben otto riserve dal 1′

PROBABILE FORMAZIONE – Si preannuncia un turnover massiccio per l’ultima Inter stagionale. A San Siro, contro l’Udinese, Antonio Conte sembra intenzionato a dare spazio alle seconde linee. In attesa di conferme, la vera sorpresa sarebbe il portiere: anziché il terzo Daniele Padelli in procinto di salutare, al posto del capitano Samir Handanovic è favorito Andrei Radu tra i pali. In tal caso, fascia di capitano ad Andrea Ranocchia (vedi articolo). Di seguito la probabile formazione di Conte in Inter-Udinese di domenica pomeriggio.

INTER (3-5-2): Radu; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni: Hakimi, Vecino, Sensi, Gagliardini, Young; Pinamonti, Lautaro Martinez.