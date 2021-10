Inter-Udinese, col recupero di Deulofeu Gotti ha tre soluzioni davanti

Domani vigilia di Inter-Udinese ma l’avvicinamento è già partito, dato che si giocherà domenica alle 12.30. Gotti ha recuperato Deulofeu (vedi articolo) e questo fa sì che per Gotti ci siano tre opzioni davanti.

IL RECUPERO – Lo si presumeva già dalla settimana scorsa, ma da oggi è ufficiale: Gerard Deulofeu ha recuperato per Inter-Udinese. Lo ha comunicato la società nel report dell’allenamento di oggi, con lo spagnolo che ha superato un problema che l’ha tenuto fuori nelle ultime partite. Questo fa sì che Luca Gotti abbia risolto la questione attacco, sistemata dopo la sosta. Prima di ottobre c’erano dubbi su come gestire il reparto offensivo, ora invece i friulani hanno scoperto Beto che ha segnato in tre delle ultime quattro gare (ha “steccato” solo mercoledì col Verona). Con il portoghese sicuro del posto sarà proprio Deulofeu a giocarsi l’altro posto davanti, assieme a Isaac Success che due giorni fa ha trovato il suo primo gol in Serie A. L’Udinese, quindi, arriva alla sfida con l’Inter con gli attaccanti in salute.