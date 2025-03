Inter-Udinese, Bastoni a riposo e 2 ritorni? Probabile formazione

Inter-Udinese si disputerà domenica 30 marzo alle ore 18 allo Stadio San Siro: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Inter-Udinese è un match valido per la trentesima giornata di Serie A 2024-2025. La compagine nerazzurra arriva all’incontro con 3 punti di vantaggio sul Napoli secondo e 6 sull’Atalanta terza, sconfitta nell’ultimo turno di Campionato con il punteggio di 2-0. Prima sfida al rientro dalla sosta per le Nazionali, il confronto tra i meneghini e i friulani non dovrà essere sottovalutato. Non solo perché vari titolari della squadra nerazzurra sono da poco tornati a lavorare ad Appiano Gentile, ma anche per il valore delle prestazioni realizzate dall’Udinese in questa stagione. Non vi è dubbio che la compagine allenata da Kosta Runjaic rappresenti un’avversaria seria, capace di difendersi con ordine e di punire in fase offensiva anche in assenza di un riferimento del calibro di Florian Thauvin.

Inter-Udinese, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – In Inter-Udinese il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi dovrebbe ricorrere ad alcuni cambi di formazione rispetto a quanto visto contro l’Atalanta. A partire dalla difesa, con Carlos Augusto che dovrebbe far riposare Alessandro Bastoni dal primo minuto. Per non dimenticare il centrocampo, con Federico Dimarco e Matteo Darmian pronti al rientro dall’inizio alla prima partita utile dopo il pieno recupero dai rispettivi infortuni. Infine, in avanti è atteso il duo composto da Joaquin Correa e Marcus Thuram, con il primo favorito su Marko Arnautovic per la titolarità contro i friulani.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.