Inter-Udinese, Barella operato: Conte fa un favore all’Italia di Mancini?

PRECAUZIONE – Le prime righe del comunicato ufficiale avranno fatto trattenere il respiro a molti tifosi nerazzurri: Nicolò Barella si è sottoposto ad un piccolo intervento chirurgico al setto nasale. Nulla di complesso ( QUI i dettagli e i tempi di recupero). Secondo “Sky Sport”, tuttavia, difficilmente lo staff tecnico nerazzurro correrà rischi inutili in Inter-Udinese . Con lo scudetto già conquistato, Antonio Conte potrebbe tenere a riposo Barella, per l’ultima partita, anche in vista dei prossimi impegni con la nazionale di Roberto Mancini . Antonio Conte, che è stato CT, non avrebbe problemi a fare questo piccolo favore al suo collega.

