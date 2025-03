Inter-Udinese, assente il grande ex! La probabile formazione

L’Udinese è ospite dell’Inter nel pomeriggio di oggi, domenica 30 marzo. Partita delicata per entrambi, con l’Inter che proverà a sistemare la pratica bianconera e a strappare tre punti d’oro per la corsa scudetto.

ASSENZE – L’Udinese di Kosta Runjaić si prepara alla delicata sfida di questa sera contro l’Inter a San Siro. Non ci sarà Alexis Sanchez, il grande ex, che con il Cile ha accusato un problema fisico. Nei convocati di stasera sarà assente Thauvin: lo stesso allenatore dei bianconeri ha reso noto che non ci sarà l’attaccante che sperava in una convocazione last-minute. Con la sua assenza salgono le quotazioni di vedere Ekkelenkamp in una posizione più avanzata. A centrocampo invece, ci sarà il rientrante Kamara che darà man forte a un eventuale cambio tattico a gara in corso.

Inter-Udinese, assenze confermate! Ma restano le certezze

UNDICI – Runjaić, almeno per ora, conferma il solito 3-5-1-1 con la difesa a tre formata da Kristensen, Bijol, Solet. A centrocampo invece, spazio a Karlstrom sulla mediana, con Payero e Lovric che agiranno sulle mezz’ali. Ai lati invece, spazio per Ehizibue e il rientrante Kamara sulla fascia sinistra. In attacco invece, confermato Lucca come unico terminale offensivo: a suo supporto spazio a Ekkelenkamp che andrà a sostituire Thauvin, fermo ai box.

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Ekkelenkamp; Lucca. Allenatore: Kosta Runjaić