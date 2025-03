Inter-Udinese, Arnautovic insidia Correa. Riflessioni in corso – CdS

Inter-Udinese si disputerà domenica 30 marzo alle ore 20:45 allo Stadio San Siro: il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha un grande dubbio di formazione che riguarda il suo attacco.

LA SFIDA – Inter-Udinese è un match valido per la trentesima giornata della Serie A 2024-2025. La formazione allenata da Simone Inzaghi si presenta alla gara con la consapevolezza di doversi confrontare con una squadra solida, compatta e dai meccanismi di gioco ben collaudati. Grazie al sapiente lavoro del tecnico Kosta Runjaic, i friulani si stanno infatti disimpegnando con efficacia in questa stagione, applicando con costanza i suoi principi e le sue idee. Conscia della forza dei propri rivali, la compagine meneghina dovrà dunque disputare un match all’altezza delle aspettative, con l’obiettivo di incrementare il proprio vantaggio in classifica sul Napoli.

Inter-Udinese, Inzaghi riflette sulla coppia d’attacco

LA SCELTA – In Inter-Udinese il tecnico nerazzurro Inzaghi ha un grande nodo da sciogliere. Il piacentino dovrà infatti decidere chi affiancare a Marcus Thuram, recuperato dal problema alla caviglia che lo ha costretto ai box per gli impegni di Nations League con la Francia, tra Joaquin Correa e Marko Arnautovic. Nelle ultime ore sono cresciute le quotazioni dell’austriaco, il cui rientro ad Appiano Gentile potrebbe essere utile per consentire a Inzaghi di assumere più rapidamente la propria decisione finale.