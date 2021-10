Inter-Udinese, alcuni giocatori nerazzurri potrebbero rifiatare: le ipotesi

Qualche giocatore nerazzurro potrebbe riposare in Inter Udinese, partita del campionato di Serie A, in programma nella giornata di domani.

PUNTO – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, è presumibile pensare che Stefan de Vrij possa rifiatare durante Inter-Udinese. Al suo posto potrebbe esserci Andrea Ranocchia. A centrocampo potrebbe riposare uno tra Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Quest’ultimo ha preso una botta da Ricci nel corso di Empoli-Inter. Arturo Vidal quindi scalpita e potrebbe avere una chance. In attacco Lautaro Martinez potrebbe lasciare spazio ad Edin Dzeko in staffetta con al suo fianco Joaquin Correa. Il Toro potrebbe riposare per tornare al meglio in Champions League. Queste sono ipotesi, Simone Inzaghi decide sempre nel giorno della partita.

Fonte: Sky Sport