Inter-Udinese 2-0, Correa sale in cattedra e decide la sfida di San Siro

Termina Inter-Udinese, sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro, con la doppietta siglata da Joaquin Correa decisiva per regalare i tre punti alla squadra di Simone Inzaghi.

PUNTEGGIO SBLOCCATO – Dopo il primo tempo terminato sul punteggio di 0-0 (vedi report), riprende Inter-Udinese. Il secondo tempo ricomincia esattamente con lo stesso copione dei primi 45 minuti: nerazzurri in attacco e i bianconeri pericolosi sporadicamente sulle ripartenze. La difesa bloccata degli ospiti, però, viene scardinata da Joaquin Correa che batte il primo colpo della sua partita al minuto 60. Ed è il colpo giusto. Velo di Ivan Perisic sulla sinistra che manda Becao a vuoto, l’argentino parte ed entra in area sparando il pallone alla destra di Silvestri che non può fare nulla per evitare l’1-0. A San Siro è una partita a senso unico: al 67′ Silvestri si supera di nuovo su una conclusione a distanza ravvicinata di Edin Dzeko e subito dopo Walace salva sulla ribattuta di Denzel Dumfries a porta vuota.

Inter-Udinese, decide la doppietta di Joaquin Correa

RADDOPPIO – In casa nerazzurra, però, non bisogna aspettare molto per la rete del raddoppio di Inter-Udinese. Dumfries parte bene sulla destra e mette una palla a rimorchio, Joaquin Correa arriva, prende la mira e scarica in porta il pallone che vale il 2-0 e la sua doppietta personale. Un dominio – quello nerazzurro – certificato pochi minuti dopo, quando il neo-entrato Arturo Vidal tira da fuori su assist di Ivan Perisic e la palla sfila a un soffio dal palo della porta difesa da Silvestri. Prova la risposta l’Udinese al minuto 81, quando Deulofeu si libera al tiro da posizione defilata e costringe Samir Handanovic alla parata. Sul calcio d’angolo che ne segue dopo una serie di batti-e-ribatti lo stesso Deulofeu trova il 2-1, ma il direttore di gara annulla per posizione di fuorigioco. Termina dopo tre minuti di recupero Inter-Udinese, vittoria importantissima per i nerazzurri in vista dello scontro diretto tra Roma e Milan.

INTER 2 – 0 UDINESE

MARCATORI: Correa (I) al 60′ e al 68′,

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 13 A. Ranocchia, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 19 J. Correa.

A disposizione: 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 10 Lautaro Martinez, 11 Kolarov, 12 Sensi, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian.

Allenatore: Simone Inzaghi

UDINESE (3-5-2): 1 Silvestri; 50 Rodrigo Becao, 17 Nuytinck (C), 3 Samir; 19 Stryger Larsen, 37 Pereyra, 8 Jajalo, 6 Makengo, 16 N. Molina; 7 Success, 9 Beto.

A disposizione: 20 Padelli, 65 Carnelos; 2 N. Perez, 4 Zeegelaar, 5 Arslan, 10 Deulofeu, 11 Walace, 13 Udogie, 24 Samardzic, 45 Forestieri, 87 De Maio, 93 Soppy.

Allenatore: Luca Gotti