Inter-Udinese 1-1 al 45′, incredibilmente un rigore! Ma Lovric risponde

Termina sul punteggio di 1-1 il primo tempo di Inter-Udinese, sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo a San Siro in questi primi quarantacinque minuti di gioco.

INCREDIBILMENE UN RIGORE – Buon primo tempo quello disputato dall’Inter contro l’Udinese, nonostante il risultato di parità. Dopo un rigore netto negato a Nicolò Barella in apertura – spinto da dietro a pochi metri dalla porta – il calcio dagli undici metri arriva al 18′. Bella azione dei nerazzurri con Dumfries che viene abbattuto in area. Il direttore di gara non vede il fallo, ma poi dopo un controllo al VAR concede la massima punizione. Sul dischetto si presenta Romelu Lukaku che calcia malissimo e si fa parare la conclusione da Silvestri. Tuttavia il portiere dei friulani non ha i piedi sulla linea e il direttore di gara fa ribattere. Questa volta Lukaku non sbaglia e la piazza nell’angolino per l’1-0.

PAREGGIO – Nel finale arriva la beffa. L’Inter prova ad attaccare per cercare il raddoppio, ma il gol che arriva è quello dell’Udinese. Azione in ripartenza dei bianconeri, il pallone finisce a Lovric sulla sinistra che sfrutta il buco lasciato da Matteo Darmian e Denzel Dumfries e spara sotto la traversa la rete che vale il momentaneo 1-1. Termina così in parità la prima frazione di gioco di Inter-Udinese, con i nerazzurri chiamati a trovare la vittoria nella ripresa.

INTER-UDINESE 1-1 – I MARCATORI

rig. Lukaku al 20′, Lovric al 43′