Inter-Udinese 0-0 al 45′: tante occasioni ma reti inviolate. Barella scatenato

Termina il primo tempo di Inter-Udinese, sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI la nostra live). Ecco quanto successo fin qui a San Siro, dove i nerazzurri creano tanto – specialmente con Nicolò Barella – ma senza riuscire a bucare la porta difesa da Silvestri.

OCCASIONI – Iniziano meglio gli ospiti questa Inter-Udinese, creando il primo pericolo al quinto minuto con un tiro di Beto dall’interno dell’area di rigore, ma è bravo Samir Handanovic a farsi trovare pronto e bloccare la conclusione dell’attaccante avversario. I nerazzurri non stanno tuttavia a guardare e creano due grandi occasioni da rete con Nicolò Barella: la prima con un bellissimo tiro dalla distanza che esce di un nulla, la seconda con una ripartenza innescata da Joaquin Correa che appoggia per il centrocampista, ma il tocco di quest’ultimo viene respinto in uscita da Silvestri.

Inter-Udinese, Barella protagonista. Tante occasioni ma zero gol

TIRO AL BERSAGLIO – Sempre Barella grande protagonista di questo primo tempo, come al 27′ quando stoppa palla in area su corner, si libera di Samir e lascia partire un tiro a botta sicura che è bravissimo ancora una volta Silvestri a respingere con reattività sulla riga di porta. Tantissime occasioni create dai nerazzurri, con anche Dzeko che arriva a un passo dal toccare un pallone che scorre lungo la linea di porta in seguito a un calcio d’angolo, senza successo. Nonostante le numerose occasioni create, la maggior parte da Barella, termina a reti inviolate il primo tempo di Inter-Udinese.

INTER 0 – 0 UDINESE

MARCATORI: //

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 13 A. Ranocchia, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 19 J. Correa.

A disposizione: 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 10 Lautaro Martinez, 11 Kolarov, 12 Sensi, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian.

Allenatore: Simone Inzaghi

UDINESE (3-5-2): 1 Silvestri; 50 Rodrigo Becao, 17 Nuytinck (C), 3 Samir; 19 Stryger Larsen, 37 Pereyra, 8 Jajalo, 6 Makengo, 16 N. Molina; 7 Success, 9 Beto.

A disposizione: 20 Padelli, 65 Carnelos; 2 N. Perez, 4 Zeegelaar, 5 Arslan, 10 Deulofeu, 11 Walace, 13 Udogie, 24 Samardzic, 45 Forestieri, 87 De Maio, 93 Soppy.

Allenatore: Luca Gotti