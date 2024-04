Inter, da Udine 3 punti e 2 squalificati: le alternative per il Cagliari

L’Inter ha vinto contro l’Udinese, ma ha anche perso per squalifica sia Pavard che Lautaro Martinez. Ma col Cagliari, le alternative sono già pronte.

SQUALIFICATI − L’Inter a Udine ha portato a casa altri tre punti di estrema importanza ai fini dell’obiettivo scudetto, ma è anche ritornata a Milano con due giocatori ammoniti e squalificati in vista del Cagliari: ossia Pavard e Lautaro Martinez. I due, diffidati, hanno ricevuto un’ammonizione a testa nei minuti conclusivi di partita. Due cartellini gialli, che gli consentiranno di saltare la partita contro i sardi, in programma domenica sera alle 20.45, ma di esserci il 22 contro il Milan nell’ipotetico derby tricolore. Due assenze che Simone Inzaghi dovrà ovviamente ovviare, prendendo le giuste precauzioni.

Verso Inter-Cagliari, le alternative per Inzaghi

DIFESA − Partendo da Pavard, per ovviare alla sua squalifica, diventerà fondamentale recuperare sia Bastoni che de Vrij in difesa. I due, infatti, hanno saltato la trasferta di Udine più che per precauzione che per veri e concreti problemi fisici. L’Inter nelle prossime ore ritornerà a lavorare ad Appiano Gentile e la sensazione è che entrambi rientreranno con il resto del gruppo per ritornare regolarmente a disposizione domenica a San Siro. Probabilmente contro il Cagliari, Inzaghi si riaffiderà a Bisseck, il sostituto naturale del francese, con Acerbi in mezzo e Bastoni a sinistra.

IN AVANTI − Il prescelto, invece, per sostituire capitan Lautaro Martinez dovrebbe essere Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco è rientrato contro l’Udinese, risultando decisivo nell’assalto finale. Suo, infatti, il tacco a far esplodere il destro del Toro, poi parato da Okoye e dal palo e ribadito in gol da Frattesi. L’ex Bologna scalpita per riavere una maglia da titolare, che manca dal 28 aprile contro l’Atalanta (4-0).