Inter, turnover mirato contro il Monza: in campo altri due titolari

L’Inter si prepara alla sfida contro il Monza con l’obiettivo di mantenere il ritmo in campionato e gestire al meglio le energie in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord. Simone Inzaghi, consapevole del fitto calendario, ha deciso di operare alcuni cambiamenti nella formazione, soprattutto a centrocampo.

DUE A CENTROCAMPO – Non solo buone notizie per quanto riguarda i nuovi recuperi. Dopo un turno di riposo in Europa contro il Feyenoord, Henrikh Mkhitaryan e Hakan Calhanoglu si rivedranno dal primo minuto. I due centrocampisti prenderanno il posto di Piotr Zielinski e Kristjan Asllani, che hanno ben figurato contro gli olandesi, ma che lasceranno spazio ai titolari per questo match. L’esperienza dell’armeno sarà un valore aggiunto in questa fase della stagione, e il suo rientro contro il Monza rappresenta un’arma preziosa per l’Inter. Calhanoglu, invece, è il regista indiscusso del centrocampo nerazzurro. La sua assenza si è sentita nelle ultime partite, nonostante le buone prestazioni di Asllani.

Gestione delle energie prima del Feyenoord

LE SCELTE – Nella testa di Inzaghi l’idea è quella di dosare le forze in vista degli impegni imminenti. Con la sfida di Champions League alle porte, il tecnico nerazzurro sta cercando di gestire al meglio il minutaggio dei suoi giocatori, evitando affaticamenti e rischi di infortuni. Contro il Monza, l’Inter punta a ottenere tre punti fondamentali per consolidare il primato in classifica, contando sul rientro di due colonne del centrocampo. Con Mkhitaryan e Calhanoglu nuovamente in cabina di regia, i nerazzurri vogliono continuare la loro corsa in campionato vincendo anche la sfida di sabato, mettendo pressione poi al Napoli impegnato quasi ventiquattro ore dopo.