Inter, tre conferme in vista Torino. Altre indicazioni post allenamento – Sky

Sono tre i giocatori confermati per la partita di domani a San Siro dell’Inter contro il Torino. Come sottolineato dall’inviato di Sky Sport Andrea Paventi, infatti, Simone Inzaghi rimanderà in campo Samir Handanovic, Nicolò Barella e Stefan de Vrij.

CONFERME E INDICAZIONI – Tra giocatori confermati e indicazioni in attesa, prosegue la preparazione per Inter-Torino di domani. Questi gli aggiornamenti dell’inviato ad Appiano Gentile Andrea Paventi: «Tre indicazioni di formazione ce le ha date Inzaghi in conferenza stampa: rientrano Handanovic, de Vrij e Barella. Davanti mi aspetto la conferma della coppia Lautaro Martinez-Dzeko e a sinistra il ritorno di Federico Dimarco, visto la poca brillantezza di Gosens contro il Bayern Monaco. Per il resto bisognerà attendere la fine dell’allenamento in programma alle 18».