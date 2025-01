Inter, tra poco rifinitura anti Lecce: 2 novità e un dubbio a destra – Sky

L’Inter tra poco inizierà la rifinitura alla vigilia della partita contro il Lecce. Attese due novità a centrocampo, mentre a destra un dubbio. Nel pomeriggio si partirà verso il Salento.

ULTIME PRIMA DELL’ALLENAMENTO – Nel pomeriggio, i nerazzurri di Simone Inzaghi voleranno in direzione Salento per affrontare il Lecce domani alle ore 18 allo Stadio Via del Mare. Tra poco l’allenamento ad Appiano Gentile ed è proprio da lì che arrivano gli ultimi aggiornamenti dal collega di Sky Sport Matteo Barzaghi. Le sue parole: «L’Inter oggi pomeriggio decollerà verso Lecce, ma cercherà di sfruttare anche notizie da Napoli. La volontà è quella di continuare con questo trend positivo, viste le sette vittorie consecutive in trasferta in campionato. Quali giocatori? Allenamento tra poco, possibilità di vedere Zielinski playmaker o quella di vedere Frattesi da mezzala titolare. Sta bene e può giocare titolare. Come ha detto Inzaghi è tornato al 100%, anche se sta vivendo qualche punto di domanda per il suo futuro. Un dubbio a destra, in tre per due maglie: ossia Benjamin Pavard, Matteo Darmian e Denzel Dumfries. In avanti al momento teniamo la Thu-La, Thuram-Lautaro Martinez. Mercoledì il match-point per la Champions League contro il Monaco e poi domenica prossima il derby contro il Milan».