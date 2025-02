Inter, tra dubbi e scelte obbligate: Correa dal 1′? Inzaghi valuta

L’Inter si prepara ad affrontare il Genoa nella sfida casalinga di sabato 22 febbraio alle 20:45. Restano in dubbio Marcus Thuram, sotto osservazione in vista dell’attesissimo big match contro il Napoli, e Carlos Augusto, le cui condizioni saranno valutate attentamente considerando i prossimi impegni tra campionato e coppa.

IL PUNTO – Un trittico di partite decisivo per il cammino dell’Inter, che ha ripreso gli allenamenti alla Pinetina dopo la sconfitta di misura all’Allianz Stadium contro la Juventus. A San Siro, contro un Genoa reduce dal successo contro il Venezia, Simone Inzaghi potrebbe optare per alcune rotazioni, tenendo conto della sfida di Coppa Italia contro l’ex di turno e del delicato incrocio in Serie A con la squadra di Antonio Conte, che avrà tre giorni in più per preparare il confronto diretto.

LE PROBABILI – Al posto dell’infortunato Marcus Thuram, destinato a saltare la sfida di campionato contro il Genoa, prende quota l’ipotesi Joaquin Correa. Sebbene fuori dai piani nerazzurri, l’attaccante argentino potrebbe garantire un contributo maggiore rispetto a Mehdi Taremi, soprattutto dopo la prova sottotono dell’iraniano contro la Juventus nell’ultima giornata di campionato. Correa affiancherebbe così il connazionale Lautaro Martinez, formando un tandem d’attacco inedito.

Taremi delude, Inzaghi valuta il sorpasso: Correa scalpita per una maglia da titolare

IN ATTACCO – Analizzando il rendimento di Taremi in campionato, emerge la sua scarsa incisività in zona gol. L’attaccante iraniano ha collezionato un gol e un assist in 19 presenze con la maglia nerazzurra in Serie A, registrando 0.2 xG e 0.01 xA nell’ultima gara contro la Juventus. Il suo ruolo potrebbe essere messo in discussione non solo da Marko Arnautovic, autore del gol decisivo nella vittoria contro la Fiorentina, ma anche da Joaquín Correa, che pur avendo giocato appena 158 minuti in stagione ha fornito un assist in più dell’iraniano. Il Tucu, infatti, potrebbe partire dal primo minuto nella sfida contro il Genoa.