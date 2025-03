Inter, torna Sommer! La probabile formazione e la scelta su Lautaro Martinez

L’Inter si prepara alla sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord con l’obiettivo di difendere il vantaggio dello 0-2 conquistato all’andata a Rotterdam. Tra i pali torna Sommer, mentre non ci sarà Lautaro Martinez.

QUALCHE DUBBIO – La rifinitura di domani mattina dell’Inter chiarirà ulteriormente le scelte di Simone Inzaghi. La certezza tra i pali si chiama Yann Sommer. Il portiere svizzero, assente contro il Monza, tornerà a guidare la retroguardia nerazzurra come annunciato dallo stesso Inzaghi in conferenza stampa. Davanti a lui, il trio difensivo vedrà una novità rispetto alla partita d’andata: Yann Bisseck prenderà il posto di Stefan de Vrij, con Benjamin Pavard e Francesco Acerbi a completare il reparto arretrato.

CAMBI A CENTROCAMPO – Sugli esterni, confermato Denzel Dumfries sulla fascia destra, mentre a sinistra Carlos Augusto prenderà il posto di Alessandro Bastoni, che verrà preservato. Il brasiliano, rientrato dall’infortunio, avrà l’occasione di mettersi in mostra in una partita fondamentale per il cammino europeo dell’Inter.

Spazio a Taremi! Thuram che fa? Lautaro Martinez riposa

IN ATTACCO – La sorpresa più grande riguarda l’attacco. Lautaro Martinez, oggi assente dall’allenamento a causa di un affaticamento, dovrebbe partire dalla panchina. Il capitano nerazzurro sarà comunque a disposizione, ma la scelta di non rischiarlo dal primo minuto porta Inzaghi a schierare dal 1’ la coppia formata da Marcus Thuram e Mehdi Taremi. Il francese è alla ricerca della miglior condizione dopo gli acciacchi delle ultime settimane, mentre l’iraniano, autore di un solo gol in Champions League, avrà un’ottima chance per dimostrare il suo valore.. Di seguito la probabile formazione dell’Inter.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Taremi.