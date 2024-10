Inter-Torino, Vanoli si affida al duo pesante: la probabile formazione

Inter-Torino è in programma per domani 5 ottobre alle ore 21: di seguito la probabile formazione di Paolo Vanoli.

LA SFIDA – Inter-Torino è sicuramente una sfida insidiosa per la formazione allenata da Simone Inzaghi. Il club granata, al momento posizionato al quarto posto in classifica con 11 punti, ambisce a complicare i piani dei meneghini, ancora alla ricerca del terzo successo consecutivo per la prima volta in questa stagione. Ci si attende una gara all’insegna dell’intensità e della cattiveria agonistica, con le due squadre che vorranno provare a migliorare la propria classifica con la speranza di raggiungere una delle prime tre posizioni nella griglia del massimo campionato italiano.

Inter-Torino, la probabile formazione di Vanoli:

LE SCELTE – In Inter-Torino, il tecnico dei granata Paolo Vanoli si affiderà al proprio 3-5-2, con la presenza dell’ex nerazzurro Tino Lazaro. In attacco, spazio al duo pesante composto da Duvan Zapata e Antonio Sanabria, alle cui spalle dovrebbero agire Adrien Tameze, Samuele Ricci e Ivan Ilic. Tre degli uomini che stanno maggiormente incidendo in questo convincente inizio di stagione dei granata, con l’Inter che dovrà garantire il suo miglior calcio per poter fronteggiare con successo la squadra di Vanoli.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Maripan; Lazaro, Tameze, Ricci, Ilic, Sosa; Zapata, Sanabria. Allenatore: Paolo Vanoli.