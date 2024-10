Inter-Torino, Vanoli recupera un titolare: la probabile formazione

Inter-Torino sarà la sfida in programma sabato 5 settembre alle 20:45, in campo a San Siro. Paolo Vanoli ha ancora qualche dubbio di formazione, anche in conferenza stampa ha confermato di aver recuperato Vanja Milinkovic-Savic dopo la botta subita nell’ultima partita. Ecco la probabile formazione granata.

RECUPERO – Il Torino si prepara alla difficile trasferta contro l’Inter con diverse incognite legate alla condizione dei propri giocatori. In particolare, il portiere Vanja Milinkovic-Savic, che ha subito una botta al ginocchio durante la partita contro l’Empoli, sarà sottoposto a un test decisivo oggi per valutare la possibilità del suo ritorno tra i pali. Sebbene l’allenatore Paolo Vanoli abbia espresso ottimismo in conferenza stampa riguardo al recupero del portiere, la decisione definitiva sarà presa poco prima del match. L’allenatore granata, che non sarà in panchina poiché squalificato, deve affrontare almeno tre ballottaggi nella formazione titolare.

DUBBI DI FORMAZIONE – Il primo riguarda l’attacco, con la scelta tra Ché Adams e Antonio Sanabria. Quest’ultimo sembra leggermente favorito, ma Adams potrebbe avere una chance di partire dall’inizio per dare più fisicità all’attacco. Il secondo dubbio riguarda il centrocampo, con il giovane Samuele Ricci che contende una maglia a Karol Linetty. Infine, in difesa, Vanoli deve decidere tra Pederson e Borna Sosa per occupare il ruolo di terzino sinistro. Un’ulteriore dubbio per il Torino riguarda la condizione di Nikola Vlasic, alle prese con la febbre.

Inter-Torino, la probabile formazione di Vanoli

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Tameze, Ricci, Ilic, Lazaro; Adams, Zapata.