Inter-Torino vale il secondo posto: adesso basta con gli sprechi!

Inter-Torino è l’ultima partita della trentaduesima giornata di Serie A e ha tanto in ballo per la classifica. Alle ore 21.45 i nerazzurri possono dare un colpo di spugna e cancellare una settimana nerissima, portandosi al secondo posto. Riusciranno a evitare l’ennesimo spreco?

BASTA FIGURACCE! – Dopo un mese di ritmi forsennati Inter-Torino dà, finalmente, un’opportunità reale per accorciare. Nessuna delle tre squadre sopra i nerazzurri in classifica ha vinto: se guardare la Juventus è eccessivo, visto il distacco, Lazio e Atalanta sono a un passo. Una vittoria stasera non cancellerebbe i rimpianti, per i cinque punti buttati al vento nelle ultime due uscite (quanto avrebbero spostato…), ma il secondo posto darebbe tutt’altra dimensione. Le critiche non sparirebbero, certo, ma ci sarebbe più calma per affrontare i problemi. Ecco: proprio la tranquillità è mancata. Contro Bologna e Verona bastava pochissimo per vincere, invece i giocatori e lo stesso Antonio Conte hanno gestito malissimo le situazioni di vantaggio, come dimostrato dai venti punti persi per le rimonte subite. Ora sbagliare non si può e non si deve più.

MAI COI TITOLARI – Sembra una maledizione: il centrocampo sempre ridotto all’osso. Da ottobre Conte non ha mai avuto tutti gli uomini in mezzo a disposizione e Inter-Torino non farà eccezione. Ieri si è di nuovo fermato Matias Vecino, che finisce in infermeria con Nicolò Barella e il solito Stefano Sensi. Restano solo Roberto Gagliardini, disastroso, Marcelo Brozovic, reduce dalla patente ritirata, Borja Valero, inevitabilmente stanco, e Christian Eriksen, molto criticato. Nessuno è al 100%: ci sarà ancora da soffrire. Stesso discorso in attacco, dove Romelu Lukaku andrà solo in panchina: a Lautaro Martinez il compito di farsi perdonare tante cose. Il Torino, invece, arriva più tranquillo dopo il 3-1 al Brescia (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 20.30 il countdown vero e proprio a Inter-Torino con interviste, formazioni ufficiali e live della partita, visibile su Sky Sport.