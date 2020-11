Inter-Torino, uomini di Conte al lavoro in vista della sfida di San Siro

Conte Inter

Inter-Torino si avvicina. Questa mattina, agli ordini di Antonio Conte, i calciatori nerazzurri si sono ritrovati ad Appiano Gentile per l’allenamento in vista della sfida ai granata, in programma domenica alle 15:00

ALLENAMENTO – L’Inter, dopo la sosta per le Nazionali, si appresta a tornare in campo. Il prossimo avversario dei nerazzurri sarà il Torino guidato da Marco Giampaolo. In vista della sfida ai granata, i calciatori nerazzurri, agli ordini di Antonio Conte, hanno svolto un allenamento mattutino. Di seguito il report: “Mancano due giorni al ritorno in campo dei nerazzurri dopo la pausa delle nazionali. In vista della partita contro i granata oggi i nerazzurri hanno proseguito i lavori al Centro Sportivo Suning”.

