Inter-Torino, una sola possibilità di scacciare la crisi immediata

Inter-Torino si giocherà oggi alle 18 e il valore di questa partita è di gran lunga superiore ai tre punti in palio. Lo impone il momento, così come le tante difficoltà viste in questo inizio di stagione.

VINCERE O RISCHIARE – Inter-Torino è (quasi) una partita senza ritorno, nonostante oggi sia soltanto il 10 settembre. Le tre sconfitte nelle ultime quattro gare, fra Serie A e Champions League, sono già troppe per una squadra che vuole ambire alle posizioni di vertice. Steccare ancora, nonostante il campionato non si sia per il momento delineato, sarebbe un bruttissimo segnale per tanti motivi. La settimana è pessima, chiuderla con un successo rianimerebbe un ambiente apparso svuotato dopo la sconfitta col Bayern Monaco. La crisi è lì a un passo, per evitarla c’è solo un risultato. Altrimenti, prima di andare in Repubblica Ceca, i processi già cominciati sarebbero obbligati e senza poter risparmiare nessuna componente.

NUOVI CAMBI – L'Inter che scenderà in campo col Torino vede un ritorno certo: quello di Samir Handanovic. L'ha anticipato Simone Inzaghi già mercoledì sera, nonostante André Onana abbia indubbiamente fatto meglio. Da capire invece se ci saranno Nicolò Barella e Stefan de Vrij, gli altri due "epurati" dell'esordio in coppa. Pochi dubbi sulla presenza di Edin Dzeko e Lautaro Martinez, visto che Romelu Lukaku al massimo tornerà fra otto giorni a Udine e Joaquin Correa ha avuto un subentro disastroso col Bayern Monaco. Nel Torino mancherà l'allenatore Ivan Juric, fuori per una polmonite, col suo vice Matteo Paro che ieri in conferenza stampa ha anticipato il recupero di due possibili titolari (vedi articolo).