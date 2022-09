Inter-Torino, tanti cambi per Inzaghi: tre rientri (almeno) e tre ballottaggi – SM

Inter-Torino alle 18 sarà il secondo anticipo della sesta giornata di Serie A. Inzaghi pensa a diversi cambi rispetto al Bayern Monaco: per Sport Mediaset tre sono certi, altrettanti in dubbio.

TANTE NOVITÀ – L’Inter che inizierà la partita col Torino sarà decisamente diversa rispetto a quella vista col Bayern Monaco. La formazione data da Sport Mediaset vede il ritorno in campo di Samir Handanovic (unico sicuro, annunciato da Simone Inzaghi), Stefan de Vrij e Nicolò Barella. Ossia i tre “epurati” di mercoledì. Poi ci sono i ballottaggi: Federico Dimarco e Matteo Darmian dovrebbero sostituire Robin Gosens e Denzel Dumfries, per altri due cambi da mercoledì. Al momento Hakan Calhanoglu è in vantaggio su Henrikh Mkhitaryan per completare il centrocampo. In attacco la certezza si chiama Lautaro Martinez, tre gol nelle prime cinque giornate e posto fisso per Inter-Torino.