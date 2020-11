Inter-Torino, solo due allenamenti “veri” per Conte: tre Nazionali spiccano

Antonio Conte SPAL-Inter

Inter-Torino è la sfida in programma domenica alle ore 15.00 a San Siro, valida per l’ottava giornata di Serie A. Conte ha ritrovato i Nazionali, sicuramente galvanizzati dalle ottime prestazioni nelle rispettive squadre. Il tempo per preparare la sfida è poco, ma le premesse per far bene ci sono tutte

GALVANIZZATI – Inter-Torino si avvicina e Antonio Conte può finalmente lavorare con la squadra al completo, eccetto Alexandar Kolarov e Marcelo Brozovic, risultati positivi al Coronavirus. Punto di domanda anche su Stefano Sensi, che sta meglio ma deve ancora trovare la forma (vedi articolo). I Nazionali hanno fatto rientro a Milano, sicuramente rinvigoriti dalle ottime prestazioni nelle rispettive squadre: 9 gol in tutto in questa sosta.

DUE GIORNI – A spiccare è sicuramente Arturo Vidal, con tre gol in due partite con il Cile. Ma anche Romelu Lukaku e Christian Eriksen. Chi non è andato in gol ha comunque fatto ottime prestazioni, come per esempio Nicolò Barella e Alessandro Bastoni in maglia Azzurra. Le premesse per far bene contro il Torino ci sono tutte, al netto dei soli due veri allenamenti a disposizione di Conte per preparare il match: vale a dire domani e sabato.