Inter-Torino, sfida alla pari in classifica per prendere lo slancio

Inter-Torino stasera alle 20.45 metterà di fronte due delle terze in classifica in Serie A, appaiate a undici punti. In palio, oltre alla vittoria, c’è la possibilità di passare la sosta con più tranquillità.

CHIUDERE AL MEGLIO – Inter-Torino completa il secondo mini-blocco di partite della stagione e lo fa con una situazione di partenza alla pari: entrambe le squadre a quota undici. L’Inter ha lasciato qualche punto di troppo per strada, rilanciandosi a Udine, il Torino è stato fra le grandi rivelazioni e ha pure chiuso in testa alla classifica. Non certo un avversario morbido quindi, nell’ultima partita prima della seconda sosta per le nazionali della stagione. Servirà la versione migliore della squadra di Simone Inzaghi, quella (per atteggiamento) del match contro la Stella Rossa di martedì e non certo la versione sbiadita vista finora in Serie A (fatta eccezione per il 4-0 all’Atalanta e parte della vittoria di sabato scorso a Udine).

Inter-Torino, ritornano quasi tutti i titolari

RIPRESENTATI – Mancherà ancora Nicolò Barella, che salterà anche la Nazionale, ma per Inter-Torino Inzaghi può completare quelle rotazioni mostrate fra Udine e Champions League. Fra i rientri attesi la coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram (nonostante Marko Arnautovic e Mehdi Taremi abbiano entrambi segnato), ma pure Davide Frattesi a centrocampo e Federico Dimarco in fascia. Il tutto con un solo obiettivo: vincere, tenere il passo del Napoli che ha già preso i tre punti ieri e andare alla sosta con la tranquillità di aver fatto quanto si doveva fare, per due settimane tranquille. Nel Torino Paolo Vanoli è squalificato, ma recupera il portiere Vanja Milinkovic-Savic. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-Torino, collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.