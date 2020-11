Inter-Torino (Serie A): la probabile formazione dell’Inter di Conte

La probabile formazione di Conte

Inter-Torino è in programma oggi a partire dalle ore 15.00. Partita valida per l’ottava giornata del Campionato Italiano di Serie A. Inutile ribadire l’importanza dei tre punti, che mancano ormai da troppo tempo, prima di sfidare il Real Madrid. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Sono cinque gli assenti per l’occasione. In infermeria, al lungodegente Vecino si unisce Pinamonti, rientrato acciaccato dalla nazionale. Fuori in tre per positività al Covid-19: oltre al terzo portiere Padelli, le novità sono Kolarov e Brozovic, entrambi vittime in nazionale.

MODULO – Negli ultimi giorni tutto fa pensare che Conte decida di tornare al 3-5-2, sebbene l’assenza del centrocampista croato non sia di aiuto. In ogni caso, a prescindere dal sistema di gioco scelto per l’Inter, la mezzala (“trequartista”) più avanzata quasi certamente sarà ancora Barella.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Il turnover inizia a copertura del capitano Handanovic in porta. Al centro salgono le quotazioni di Ranocchia per far rifiatare de Vrij. Ai suoi lati più D’Ambrosio che Skriniar (destra), nessun dubbio su Bastoni (sinistra).

CENTROCAMPO – Un paio di dubbi anche in mezzo. Sulle fasce Darmian si gioca la maglia da titolare a destra con Hakimi e Young, mentre a sinistra Perisic potrebbe avere la meglio proprio sull’inglese. Davanti alla difesa probabilmente agirà Vidal, spalleggiato da Barella e Gagliardini mezzali. Una sola modifica a questo assetto farebbe partire un effetto domino che stravolgerebbe anche le scelte sulle fasce.

ATTACCO – Scelte quasi obbligate in avanti. L’unica certezza si chiama Lukaku, al cui fianco dovrebbe avere Sanchez più di Lautaro Martinez. Da non escludere l’ipotesi Perisic, vista l’emergenza.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà il Torino in Serie A: Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Vidal, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Sanchez.

IN PANCHINA – Radu, Stankovic; de Vrij, Skriniar, L. Moretti; Hakimi, Young, Nainggolan, Sensi, Eriksen; Lautaro Martinez e Satriano.

