Inter-Torino, seduta pomeridiana per i granata: lavoro personalizzato per 7

Marco Giampaolo Torino

Inter-Torino è la sfida in programma domenica a San Siro alle ore 15.00, valida per l’ottava giornata di Serie A. I granata hanno svolto oggi una seduta di allenamento pomeridiana con lavoro personalizzato per 7 giocatori. Di seguito il report

Inter-Torino è la sfida in programma domenica a San Siro e valida per l’ottava giornata di Serie A. I granata di Marco Giampaolo si sono ritrovati oggi pomeriggio al Filadelfia per una seduta di allenamento tecnico-tattica che ha visto 7 Nazionali svolgere un programma personalizzato: Belotti, Buongiorno, Linetty, Lyanco, Lukic, Rodriguez e Sirigu. Il Torino comunica inoltre che il consueto giro di tamponi ha dato esito negativo.

Fonte: torinofc.it