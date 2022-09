Inter-Torino, la moviola: perplessità Sanabria. Rosso non un errore – CdS

Sufficienza per l’arbitro Ayroldi anche dal Corriere dello Sport, che però – nella sua moviola – sottolinea qualche perplessità nella decisione di cambiare in cartellino giallo il rosso inizialmente mostrato a Sanabria. Bene il resto della direzione di gara.

PERPLESSITÀ – Una gara senza troppi episodi clamorosi Inter-Torino di ieri, a parte uno in particolare. Ovvero il cartellino rosso mostrato a Sanabria, cambiato poi in giallo dopo un check al VAR. Secondo il Corriere dello Sport restano alcune perplessità sulla decisione. Vero è il movimento è involontario e il giocatore guarda il pallone (e non Calhanoglu, che subisce il colpo). Ma alcune immagini sembrano incrinare la non volontarietà del gesto. Tanto che anche lasciare il cartellino rosso non sarebbe stato un grosso errore. Per il resto la direzione di gara di Ayroldi è giudicata sufficiente dalla moviola, anche se manca un cartellino giallo per Valentino Lazaro su Matteo Darmian.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna