Inter-Torino, probabile formazione di Vanoli: 1/2 ex Inter dal 1′ – TS

Il Torino è oggi l’avversario dell’Inter in campionato nella settima giornata. Nei granata ci sono due ex nerazzurri, ma solo uno dovrebbe giocare dall’inizio. La probabile formazione di Inter-Torino da parte di Vanoli.

EX IN ROSA – Il Torino di Vanoli è questa sera l’avversario dell’Inter in campionato. I granata, più incisivi quest’anno offensivamente parlando come testimoniano i numeri, non sono un ostacolo da sottovalutare per la Beneamata. Entrambe le squadre hanno gli stessi punti in classifica, ossia 11, e a San Siro dunque sarà serata molto interessante. A proposito della squadra granata, in rosa Vanoli può contare su due giocatori dal passato nerazzurro: ossia Valentino Lazaro e Yann Karamoh. Entrambi hanno giocato in periodi diversi all’Inter, non lasciando un buon ricordo. Solo uno oggi dovrebbe partire titolare: l’esterno austriaco.

Inter-Torino, la probabile formazione di Vanoli: attacco pesante!

Per Inter-Torino, Vanoli, che ieri in conferenza stampa ha parlato di “opportunità”, prepara un attacco molto fisico composto dall’immancabile Duvan Zapata e da Ché Adams. Il centravanti gallese ha avuto un buonissimo impatto sul pianeta Toro, realizzando già quattro gol in otto partite complessive tra campionato e Coppa Italia. In mezzo al campo, nel 3-5-2 contiano (Vanoli ex collaboratore all’Inter di Antonio Conte) potrà contare sulla qualità di Ricci, Ilic e sulla corsa di Linetty. La probabile formazione di Inter-Torino secondo Tuttosport:

(3-5-2): Milinkovic Savic, Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Linetty, Ricci, Ilic, Lazaro; Zapata, Adams.